Laure Boulleau a donné son avis sur le début de saison de l'OM. Elle pense que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont raison de s'appuyer sur les valeurs emblématiques du club.





"La clé est là pour les Marseillais. Il faut ressembler à leurs valeurs : la générosité, le don de soi et la folie, presque. C'est ce qu'il se passe. On sent une parfaite harmonie entre la direction sportive et le coach. Il y a un effectif qui a été super bien réfléchi. Ils sont 8 à être arrivés et ils se sont vite intégrés. Et surtout ce que je ressens, c'est une concurrence. Avant, je ne ressentais pas ça à Marseille. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette concurrence saine, plus cette énergie et cette verticalité qui font la force de cette équipe", a déclaré la consultante au micro de Canal+.



Dimanche soir, l'OM a calé, devant son public, face au RCL de Franck Haise. Il faudra faire beaucoup mieux, ces prochaines semaines, pour espérer conserver une place sur le podium.