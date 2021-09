L'OM s'est incliné face à Lens (2-3), dimanche soir. Jorge Sampaoli a livré son analyse du match.





"Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité de la part des Lensois, et quand on n'a pas le contrôle du match, ça donne ce genre de match. On l'a eu pendant quinze minutes, quand on est revenu à égalité, et pendant vingt minutes en deuxième mi-temps, mais trop peu dans l'ensemble. Je savais que ce serait un match difficile", a expliqué le coach argentin, en conférence de presse.





"Il faudra trouver la solution"

Il ne pense pas que l'explication de la défaite soit liée à l'aspect athlétique : "Il y a bien sûr de la frustration par rapport au résultat, mais on n'a pas su les neutraliser, on n'a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu'on avait mise en place. Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matches parce qu'on en jouera beaucoup d'autres." Il considère enfin que certains de ses choix tactiques n'ont pas produit l'effet attendu : "C'était pour reprendre le match en main, pour reprendre le contrôle du jeu, et modifier un peu l'aspect de l'équipe, aussi. Cela n'a pas fonctionné."



L'OM affrontera Galatasaray pour la première fois de son histoire, en Ligue Europa.