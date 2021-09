Edouard Cissé impressionné par le recrutement

L'ancien champion de France 2010 a loué le travail de Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence.





Si l'OM réalise un aussi bon début de saison, c'est en grande partie grâce à la qualité du recrutement. Pablo Longoria, qui a multiplié les pistes et les bons coups, a choisi des joueurs qui collent parfaitement au système de Jorge Sampaoli.



Un excellent travail souligné par Édouard Cissé dans les colonnes de La Provence. "Mais il faut dire que j'ai vraiment été surpris par le recrutement effectué par Pablo Longoria. Il a vraiment été actif dans une période compliquée pour tout le monde avec le covid, dans un marché atone où les clubs avaient du mal à acheter et à vendre. L'OM a enchaîné les recrues en prenant de très bons joueurs, revanchards, avec des profils très intéressants. Je pense à Ünder, à De la Fuente. Ce sont des paris, mais ça peut marcher. Aller chercher Guendouzi, c'est osé aussi. Ils ont fait la même chose la saison dernière en prenant le petit Cuisance, mais c'est plus concluant pour l'instant du côté de Mattéo. Luan Peres, Saliba, il y a vraiment de très bons coups. Ils ont bien bossé. J'imagine que la présence de Sampaoli a été déterminante, car c'est toujours important d'avoir un entraîneur comme lui, qui incarne beaucoup de choses."