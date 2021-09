Un ancien champion avec l'OM parle d'injustice pour Mandanda

Dans les colonnes de La Provence, Édouard Cissé a expliqué qu'il ne comprenait pas la mise à l'écart de Steve Mandanda.





Avec l'arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda est passé de titulaire inamovible et capitaine à gardien n°2. Une décision difficile à gérer pour le portier Marseillais et qui n'est pas comprise par tout le monde.



C'est le cas de son ancien coéquipier Édouard Cissé, champion avec Mandanda en 2010, qui faisait part de son incompréhension dans les colonnes de La Provence ce matin. "Objectivement, c'est surprenant. Steve est bon au pied et il peut jouer très haut. Il peut carrément le faire. De mon temps, à l'entraînement, il jouait dans le champ ! Ce n'est pas un problème pour lui de repartir au pied. J'espère que Sampaoli lui a donné la vraie version. C'est un vrai déclassement. Il était capitaine et du jour au lendemain, il se retrouve remplaçant."



Pour l'instant, hormis le nombre de clean sheet (3/3 en Ligue 1), il est difficile d'estimer que Pau Lopez a recalé Mandanda sur le banc en raison de ses performances sportives.