Gameiro explique pourquoi il a refusé l'OM

Annoncé proche de l'OM, Kevin Gameiro avait finalement refusé de rejoindre le club.





Ciblé par l'Olympique de Marseille pour devenir la doublure d'Arek Milik, Kevin Gameiro a confirmé avoir eu des discussions avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.



Proche de rejoindre la Canebière, il a finalement décliné la proposition marseillaise en raison de son statut d'ancien Parisien. "L'OM ? J'ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien. C'était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas."



En 8 matchs de Ligue 1, l'ancien joueur de Valence a trouvé le chemin des filets à une seule reprise.