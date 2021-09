Déjà un record pour Pau Lopez ?

S'il n'encaisse pas de buts ce soir face à Lens, Pau Lopez pourrait devenir le recordman des clean sheets pour des débuts avec l'OM.





Titulaire depuis 3 matchs en Ligue 1, Pau Lopez n'a toujours pas encaissé le moindre but, malgré le système résolument offensif mis en place par Jorge Sampaoli.



Stats Perform, partenaire de la Ligue 1, nous apprend qu'il est le premier gardien a gardé sa cage inviolée à trois reprises dès ses débuts avec l'OM, depuis Christophe Lemasson en 1997. Un record qu'il pourrait être le seul à détenir en cas de nouvelle invincibilité ce soir face à Lens. En effet, aucun gardien n'a effectué 4 clean sheets lors de ses 4 premiers matchs avec l'OM depuis 1950.



Dans l'histoire de la Ligue 1 cette fois, il se place déjà à la 4e place, le record étant détenu par Claude Barrabé qui n'avait pris aucun but lors de ses 5 premières titularisations avec le PSG entre 1986 et 1987.