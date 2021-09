L'entraîneur des gardiens de Chelsea parle de Pau Lopez

Christophe Lollichon, entraineur des gardiens de Chelsea, a donné son opinion sur Pau Lopez dans les colonnes de l'Équipe.





La mise en concurrence de Steve Mandanda avec Pau Lopez fait beaucoup réagir dans le monde du football, et surtout des médias. Le gardien Espagnol, sur lequel il est encore difficile d'avoir un avis tranché, est titulaire depuis 4 matchs.



Interrogé par le journal L'Équipe, Christophe Lollichon, entraineur des gardiens de Chelsea a dressé le portrait de l'ancien gardien de la Roma et estime qu'il correspond aux besoins de Jorge Sampaoli. "Ce n'est pas un géant, il fait 1,89m, il a un gabarit léger, il doit peser dans les 76kg. Il est gaucher au pied, droitier à la main. Il a beaucoup progressé au niveau du jeu au pied et ça reste un gardien de l'école espagnole, très au fait sur ce sujet. Il n'est pas en panique sous pression, ça correspond à ce que veut Sampaoli. Il a devant lui des joueurs qui demandent le ballon aussi, ça fait la différence. Il va jusqu'à la limite presque comme un libéro, il tente. J'ai bien aimé certaines intentions quand il sort très haut de sa surface et anticipe la profondeur, contre le Lokomotiv par exemple. En Italie, il ne le faisait pas parce qu'on ne lui demandait pas les mêmes choses."



Malgré tout, il estime qu'il n'est pas vraiment supérieur à Steve Mandanda. "Après, il n'y a pas une grande différence avec Steve, qui a une grosse expérience et qui n'est pas maladroit au pied. J'ai un doute sur son explosivité en revanche, on verra si cela s'avère fondé alors que Steve est un gardien explosif. Sur le but du Lokomotiv, ça manque de ressort. Dans le domaine aérien, il peut en faire plus, même s'il n'a pas eu énormément de situations."



Face à Lens, ce soir, Pau Lopez devrait connaitre sa 5e titularisation consécutive.