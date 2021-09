Lyon et Saint-Etienne rendent hommage à Clément

Hier, de nombreux hommages ont été rendus par la communauté Ultras dans les stades de Ligue 1.





Malgré la rivalité que partage beaucoup de clubs avec l'Olympique de Marseille, la communauté Ultra a montré son soutien et sa solidarité envers les supporters de l'OM suite au tragique décès de Clément survenu mercredi soir après la rencontre face à Angers.



Ainsi, dans plusieurs tribunes de Ligue 1, des banderoles ont été déployées en hommage au membre des Fanatics. À Geoffroy Guichard, on pouvait notamment lire : "Clément, une nouvelle étoile au paradis des Ultras. Repose en paix. Soutien aux blessés et aux Fanas." Au Groupama Stadium aussi, les Gones ont affiché leur soutien aux Phocéens : "La mort n'a pas d'écharpe. RIP Clément".



Des hommages lui ont aussi été rendus à Strasbourg et à Sochaux.