Gerson (24 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il espère pouvoir laisser une marque à l'OM.





"Je vois mon transfert comme une chance de continuer à jouer au même niveau élevé que celui que j'avais à Flamengo. J'arrive à Marseille à 24 ans, beaucoup plus mature et avec beaucoup plus d'expérience dans ma carrière. Titres gagnés, récompenses individuelles... Tout à fait différent de ce "garçon" qui a quitté Fluminense pour aller à la Roma. Le club, les ambitions et l'équipe réunie ici me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C'est mon objectif", a expliqué le milieu de terrain lors d'un entretien donné à Globo Esporte. Il ne manque pas d'objectifs, pour la suite de sa carrière : "Être connu comme un athlète extrêmement performant. J'ai écrit mon nom dans l'histoire de Flamengo et maintenant je veux l'écrire à l'Olympique de Marseille. Je veux gagner des titres dans ma carrière. Les titres collectifs d'abord, puis les titres individuels ensuite", a-t-il ajouté.



Gerson a jusque-là disputé 8 matchs sous la tunique phocéenne, dont 6 en tant que titulaire. Il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.