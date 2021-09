Florian Sotoca (30 ans) connaît particulièrement bien l'OM, pour avoir suivi sa progression, ce début de saison. Il s'attend à une rencontre ouverte, dimanche (20h45).





"Cela va être un match très agréable, je pense. J'ai beaucoup suivi l'OM depuis le début de la saison, a déclaré l'attaquant lensois, en conférence de presse. Ils sont invaincus et ils ont fait de gros efforts pour se renforcer. Ils ont un bel effectif, avec du banc comparé à la saison dernière. Ça presse, comme nous. On va avoir droit à un match ouvert. Ils s'ouvrent, mais ils défendent bien aussi. C'est une équipe particulière, car ils ont un système pour attaquer et un autre pour défendre. Toutes les autres équipes disent qu'elles sont tombées sur plus fort qu'elles, à nous de prendre le match de la même façon que d'habitude pour faire un bon résultat. On va s'occuper de nous avant tout, mais on sait aussi que ça va être compliqué, au Vélodrome, avec leurs supporters."





"C'est hybride et c'est très intéressant"

Le joueur nordiste a déjà une idée du système employé par les Olympiens : "J'aime bien les regarder jouer, car ils prennent du plaisir et on le ressent. Ils sont un peu dans le même projet que nous. Ils ont une ligne de 4 défensivement avec 2 attaquants et offensivement, en l'absence de Milik, ils jouent avec un faux 9. Cela fonctionne bien, ils marquent des buts et en prennent peu, on les voit relancer avec une défense à 3 puis ils passent à 4 en situation défensive. C'est hybride et c'est très intéressant. Mais on va essayer de leur faire mal là où il y a des faiblesses." Il ne craint enfin pas l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "Cela va être agréable de jouer devant un tel public, surtout dans cette ambiance, et de pouvoir retrouver ça après le huis clos chez nous. C'est un plaisir, on va aussi retrouver les nôtres qui seront du déplacement. Ce n'est toujours que du bonheur et du plaisir de jouer devant du public et on va essayer de faire plaisir à nos supporters. On sait qu'au Vélodrome, il y a de l'engouement autour de cette équipe de Marseille, mais on va essayer de faire bloc."



Cette saison, Sotoca a inscrit 1 but en 7 apparitions. Il en avait mis 8 en 33 matchs, lors de l'exercice 2020-2021.