Jorge Sampaoli ne veut pas sous-estimer le RC Lens, lequel a posé de gros problèmes à l'OM, la saison passée. Il souligne en particulier la condition athlétique de ses joueurs.





"Lens est selon moi la meilleure équipe de Ligue 1 physiquement. Ils jouent avec beaucoup d'agressivité et intensité. J'ai vu les derniers matches joués entre Lens et Marseille et à chaque fois Lens m'a semblé supérieur. Il faut en tirer des leçons et parvenir à lutter contre cette intensité lensoise. Lens presse bien et récupère beaucoup de ballons. Il faudra être très bons pour contrer leurs forces. On aura peu de marge d'erreur. C'est une équipe qui est très difficile à contrôler. Cette équipe a les qualités pour nous empêcher de jouer", a lancé le technicien argentin en conférence de presse.



Le coach phocéen n'a pour l'instant jamais affronté l'équipe de Franck Haise. L'opposition de dimanche pourrait donner des indices sur les progrès réalisés par les Olympiens, par rapport à l'année passée. Pour rappel, l'OM d'André Villas-Boas s'était incliné à domicile (0-1), en première partie de saison, tandis que celui de Nasser Larguet avait concédé le nul après avoir mené de deux buts (2-2), au retour.