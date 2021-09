Franck Haise a donné son avis sur le football pratiqué par l'OM et le déplacement programmé de Lens au stade Orange Vélodrome. Il ne pense pas que son système de jeu soit particulièrement énergivore pour ses joueurs.





"C'est une formation qui propose beaucoup de choses sur l'animation offensive, et difficiles à gérer, car elles sont multiples. C'est un sacré challenge. Beaucoup d'équipes se sont cassé les dents sur elle. Samedi, il y aura de la vidéo pour préparer ça, mais c'est une très belle équipe de Marseille", a lâché le technicien en conférence de presse. Il est notamment impatient de jouer dans un stade Orange Vélodrome plein : "Les Marseillais aussi ont la chance d'avoir un public fort. C'est une chance pour eux, mais c'est une chance pour le football avant tout d'avoir beaucoup de gens fervents derrière leur équipe. Tant qu'il n'y a pas de débordements, c'est parfait. Pour avoir déjà joué ou été dans un staff au Vélodrome un jour où il y avait de la ferveur, c'est le football qu'on aime, avec du public, de la vie, des réactions, et c'est mieux comme ça, même si le Vélodrome sera pour Marseille."





"les joueurs adverses courent généralement plus que les nôtres"

Le coach nordiste n'est pas inquiet concernant l'enchaînement des matches : "On dit parfois que notre système est particulièrement énergivore, mais je dois préciser que ce n'est pas tout à fait exact, car sur les données GPS, les joueurs adverses courent généralement plus que les nôtres. Il y a en revanche des postes plus énergivores que d'autres comme les pistons qui ont des courses à plus hautes intensités, mais après tout est lié à différents facteurs comme la maîtrise ou non du match." Il envisage néanmoins de faire quelques remplacements : "A moi de bien regarder les matches et de faire les choix pour avoir beaucoup d'énergie contre Marseille, car on en aura besoin. Mais il faudra aussi de l'intelligence et de la personnalité pour leur poser des problèmes", a-t-il conclu.



L'OM a concédé le nul (2-2), lors de sa dernière opposition face au RCL, la saison passée. Il menait pourtant de deux buts à la pause.