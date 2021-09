Mercato : Sampaoli veut un nouveau défenseur axial

Jorge Sampaoli espèrerait voir arriver un nouveau défenseur central, lors du mercato hivernal. Il mise sur les arrivées de janvier pour apporter le souffle nécessaire en vue de la seconde partie de saison.





Si l'on en croit les éléments recueillis par L'Équipe, le coach argentin pousse pour le recrutement d'un nouveau défenseur central, lors du marché des transferts de janvier. Il juge son effectif limité et mise sur un recrutement hivernal pour enchaîner, en 2022 : "On espère faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie de saison. Cela dépendra de l'évolution de l'équipe, s'il n'y a pas d'évolution ce sera beaucoup plus difficile", a-t-il d'ailleurs lâché en conférence de presse.



Le quotidien pense que Duje Caleta-Car, qui bénéficie d'un faible temps de jeu, pourrait partir en janvier. Quant à Boubacar Kamara, il est préféré dans l'entrejeu. Le journal annonce enfin que les dossiers suivis pour renforcer l'attaque, il y a quelques semaines, restent ouverts. L'OM pourrait donc vivre un nouveau mercato agité, à condition qu'il parvienne à réduire sa masse salariale.



Pour rappel, le club olympien a recruté quatorze joueurs, lors du mercato estival (dont deux jeunes).