Brésil : une bonne nouvelle pour Gerson

Tite, le sélectionneur brésilien, a communiqué son groupe, pour les matchs prévus en octobre. Il a notamment retenu Gerson (24 ans).





Le coach de la sélection auriverde a donné les noms des joueurs qui prendront part aux matchs face au Venezuela (08/10), à la Colombie (10/10) et à l'Uruguay (15/10). Le milieu de terrain de l'OM en sera.





Le groupe brésilien

Gardiens : Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras), Ederson (Manchester City)

Défenseurs : Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Militao (Real Madrid), Verissimo (Benfica), Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Sandro (Juventus), Arana (Mineiro)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Edenilson (Internacional), Gerson (OM), Paqueta (Lyon), Ribeiro (Flamengo)

Attaquants : Neymar (PSG), Antony (Ajax), Raphinha (Leeds), Vinicius (Real Madrid), Jesus (Manchester C), Barbosa (Flamengo), Cunha (Atlético Madrid).



Pour rappel, Gerson a connu ses deux premières sélections face au Chili (1-0) et au Pérou (2-0), il y a quelques jours. Son retour avait été différé, sur décision de la FIFA d'ajouter un match au calendrier, et il n'avait pas pu disputer la rencontre contre Monaco comme titulaire. Espérons que les aller-retour en Amérique du Sud ne l'éprouveront pas trop.