Mandanda sur le banc, Rothen crie au scandale

Jérôme Rothen pense que Jorge Sampaoli n'est pas honnête sur la concurrence de Steve Mandanda (36 ans) et Pau Lopez (26 ans). Il considère que l'Argentin ne respecte pas l'ancien capitaine de l'OM.





"La concurrence n'existe pas. C'est le seul moment où je suis en désaccord avec lui, sur ce qu'il a fait à Steve Mandanda. En effet, c'est une légende à l'Olympique de Marseille. Il a été très bon au début de saison, il a aussi permis à son équipe d'avoir de bons résultats. Qu'il teste Pau Lopez, pas de soucis. N'empêche que Pau Lopez n'a pas été rassurant non plus. Quand tu fais ce choix-là depuis trois matches, c'est juste qu'il avait ça dans sa tête. Depuis qu'il a recruté Pau Lopez, il voulait le mettre en numéro 1, donc pour moi la concurrence n'existe pas", a estimé l'ancien joueur au micro de RMC.



Jérôme Rothen considère apparemment qu'être la nouvelle "vedette" de sa radio implique de prendre des positions tranchées sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Jorge Sampaoli, qui n'a pas oublié les premiers matches de la saison, peut aussi s'appuyer sur ce qu'il voit à l'entraînement. Les résultats tendent à lui apporter un peu plus de crédit qu'au Parisien, en attendant que Pau Lopez fasse, ou non, ses preuves.