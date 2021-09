Sertic répond aux rumeurs sur le vestiaire de l'OM

Grégory Sertic a répondu aux journalistes qui faisaient état de tensions, au sein du vestiaire de l'OM. Il affirme avoir des échos très positifs, en interne.





Parti lors de l'été 2020, l'ancien milieu de terrain a gardé quelques contacts, à Marseille. Cela lui permet de remettre à certains médias toujours enclins à relayer des tensions, même lorsqu'elles ne sont qu'imaginaires. Il pense au contraire que chaque élément olympien se sent concerné par le projet : "Le spectacle est là, les entraînements sont mouvementés, comme on le voit avec Sampaoli sur le côté. Tout le monde adhère au projet de jeu et à celui du club. L'objectif c'est de terminer deuxième (en championnat) et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je trouve qu'il y a vraiment un bon groupe sur le plan qualitatif. Il y a vraiment de la qualité dans ce groupe. Des retours que j'ai dans le vestiaire, ça vit très bien ensemble. Même si des joueurs jouent moins que d'autres, ça marche. Sampaoli a réussi à créer ce noyau dur", a-t-il lancé au micro de Canal+.



L'OM, qui dispose d'un calendrier particulièrement chargé avec la Ligue Europa, bénéficie d'un effectif bien plus qualitatif, cette saison. La concurrence est l'apanage des grands clubs. Ceux qui ne l'accepteraient pas auraient tout loisir de partir...