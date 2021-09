Jorge Sampaoli condamne la violence des supporters

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a condamné l'attitude de certains supporters.





Questionné sur les incidents qui émaillent le début du championnat, et notamment les derniers en date à Angers, Jorge Sampaoli regrette le comportement de certains supporters, surtout après plus d'un an sans fans dans les enceintes. "Ce serait douloureux de ne plus avoir de supporters dans les stades. Ça serait un retour à ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Revenir au stade pour commettre ce genre d'actes me semble étrange. Une analyse sociale permettrait d'en savoir plus sur ces comportements. Les fans veulent toujours avoir leur mot à dire. Nous devons protéger les joueurs. J'ai vu qu'en France, les gens discutent de tout. Et si ça continue, on se dirigera vers la fin du football."



Il va même plus loin : "Je pense que chacun doit rester à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire pour le bien de l'OM. Je ne suis pas autorisé à dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais jouer à huis clos ce n'est pas bon. Toute décision que prendrait quelqu'un contre l'OM voudrait dire qu'il se croit plus important que le club, c'est un problème."