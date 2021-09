En conférence de presse, Jorge Sampaoli est revenu sur ses principes de jeu et l'importance du collectif.





Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli ne cesse de le répéter : les individualités ne sont rien sans le collectif. Le coach Argentin a toujours fait passer son système avant tout et ce sont aux joueurs de s'y adapter.



Une philosophie que Sampaoli a rappelée cet après-midi en conférence de presse. "Payet et Guendouzi sont des joueurs importants, mais l'équipe a réussi à aller plus loin que les individualités. C'est le chemin qu'on veut tracer. On ne peut pas attendre que x ou y soit là. Il y a une forme à suivre, on doit respecter notre identité de jeu. Demain on aura un match exigent, Lens, c'est l'une des équipes les plus physiques. N'importe qui qui sera sur le terrain devra savoir qu'il a un défi physique."



Avec l'absence d'Arek Milik, l'équipe manque clairement d'un finisseur devant. Mais le coach de 61 ans explique justement que ce manque est comblé par le collectif. : "Tout le monde peut marquer des buts. C'est l'un des aspects d'une supériorité collective, quad on fait plus de passes dans le camp adverse, tout le monde peut être décisif. On a construit cette équipe en sachant que l'on n'avait pas de grands finisseurs donc on a dû insister sur le fait qu'il fallait marquer, sinon ça ne sert à rien de dominer. Il faut des joueurs capables de marquer des buts pour que l'OM soit à la place où il est."