Pol Lirola parle de la métamorphose de l'OM

Revenu à Marseille après de longue semaine de négociations, Pol Lirola a débarqué avec un effectif remodelé et à un nouveau poste.





Le retour de Pol Lirola à Marseille a mis beaucoup de temps à se dessiner. Mais après de longues négociations avec la Fiorentina, le latéral a finalement retrouvé ses partenaires fin aout, contre un chèque de 12 millions d'euros.



Présent en conférence de presse, il est revenu sur cette longue attente. "Ça été un été très long. Depuis la fin de saison dernière, je voulais revenir. Longoria m'a dit que je devais être tranquille. Mais les jours passaient et j'étais de plus en plus nerveux. Dans ma tête, je me suis mis cette possibilité que je n'allais pas revenir."



En un été, l'effectif de l'OM a beaucoup changé, tout comme le système, puisque l'Espagnol est désormais placé au milieu du terrain. "On a changé de style, on est plus dominateurs, on pousse plus l'adversaire dans sa surface. Mon poste actuel est plus axé sur le milieu, je m'ouvre un peu sur le côté. On va avoir le temps pour s'adapter au mieux à ce nouveau rôle. On a des recrues de grande qualité, un effectif plus complet, plus de concurrence, ça se voit aussi à l'entraînement. Quand un joueur ne joue pas, il soutient ses partenaires. On s'entend tous très bien. Avec la Ligue Europa et la Ligue 1, on va avoir besoin de tout le monde."



Enfin, il termine par évoquer l'un de ses objectifs de la saison : être appelé en sélection Espagnole. "Mon objectif est d'être au top physiquement, j'ai passé pas mal de temps sans jouer. Je ne suis pas loin de retrouver mon meilleur niveau. Mon objectif est de marquer des buts, faire des passes décisives. La sélection est dans un coin de ma tête, si ça se fait je serais très content. C'est aussi un petit objectif pour moi."