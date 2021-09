Sampaoli vole au secours de Gerson

En conférence de presse, Sampaoli a défendu sa recrue phare, Gerson, expliquant que l'international Brésilien avait besoin de temps.





Arrivé cet été contre un chèque d'environ 20 millions d'euros, Gerson n'a, pour l'instant, pas le rayonnement espéré dans l'entrejeu marseillais. S'il est évidemment beaucoup trop tôt pour enterrer le Brésilien, des progrès sont attendus chez le néo-international.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenu à défendre la recrue olympienne. "Il faut toujours une période d'adaptation et Gerson s'adapte bien. Il a été international avec le Brésil, on attend de voir ce niveau avec cette détermination. Si on a voulu ce joueur, c'est qu'on voit des qualités. On veut avoir sa meilleure version de lui avec nous."



Depuis le début de la saison, Gerson a disputé 7 matchs de Ligue 1 pour 1 but et 1 passe décisive.