Milik encore absent face à Lens !

Jorge Sampaoli a déclaré qu'Arek Milik ne serait pas dans le groupe pour affronter Lens dimanche soir.





Absent depuis la fin du dernier championnat, le retour d'Arek Milik était prévu cette semaine. D'abord espéré à Angers, les médecins avaient préféré ne pas prendre de risque avec le buteur Polonais et avaient programmé son retour pour la réception de Lens ce dimanche. Finalement, il faudra encore attendre un petit peu avant de voir Milik revêtir le maillot Marseillais cette saison.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait le point sur ses forces en présence et a acté le forfait de l'avant-centre. "Payet s'est entraîné normalement, Milik de manière partielle et Kamara ne s'est pas entraîné. Il n'est pas dans les meilleures conditions physiques. Nous verrons qui pourra jouer contre Lens. Milik ne sera pas dans le groupe. Lui se sent bien, mais on n'a pas encore reçu le feu vert médical et il ne s'est entrainé que partiellement."