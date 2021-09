La mise au point de Sampaoli sur Lopez et Mandanda

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué la concurrence mise en place pour les gardiens. Il ne se préoccupe pas des critiques.





Tant que Jorge Sampaoli n'aura pas tranché vis-à-vis de la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez, cette situation prêtera à débat. Pour l'instant, le coach de 61 ans a expliqué qu'il avait toujours dans une phase de "test".



En conférence de presse, il est revenu sur le sujet : "Je vais faire une réponse sincère et pas politique. Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct aujourd'hui : je ne sais pas. On voulait juste tester Pau Lopez, voir comment il s'adaptait au groupe et au système. Parce que pour nous, dans notre idée de jeu, un gardien est un joueur de plus, on voulait le voir à l'oeuvre. C'est le gardien qui a le plus de temps pour faire la première passe. Par mes caractéristiques peut-être, je vais choisir un gardien par compétition, mais aujourd'hui, je ne sais pas."



L'ancien sélectionneur de l'Argentine est conscient que cette situation, surtout avec une légende du club comme Steve Mandanda, peut être source de polémiques et de frustrations. Pour autant, il décide de faire passer le projet de jeu avant tout. "Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé. Il y a une concurrence entre les gardiens. Il y a des comparaisons aussi à faire entre les deux, mais encore une fois, comme je l'ai dit avant, elles sont aussi liées aux résultats parce que le résultat modifie le fonctionnement. Le projet tombe à l'eau si on ne gagne pas, tout simplement. On doit choisir le meilleur pour chaque match, voilà ma réponse sincère. Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de par l'histoire qu'a Steve dans ce club. Et il y a aujourd'hui un présent devant lui et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère."