Frédéric Thiriez prône l'interdiction de stade

Ancien président de la Ligue, Frédéric Thiriez souhaite une plus grande fermeté des instances.





Dans le climat de violence actuel, les instances sont attendues au tournant pour régler un problème qui gangrène les tribunes depuis bien trop longtemps. Les sanctions prononcées par la commission de discipline après les incidents entre Nice et l'OM ont encore montré que la LFP a peur de frapper fort. Mais avec des incidents qui ont lieu quasiment à chaque journée depuis le début de la saison, il est temps d'agir.



Pour Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue entre 2002 et 2016, la solution passe par des interdictions massives de stade, déclarait-il sur France Info ce matin. "Nous avons 500 interdits de stade en France. En Allemagne, ils sont 3 000 et en Angleterre 10 000. C'est l'axe principal de prévention. C'est très efficace. Ça permet de mettre à l'écart les individus qu'on connaît par la vidéo-surveillance. Tous nos stades sont équipés de vidéo-surveillance. Les policiers du PC sécurité avec le directeur la sécurité peuvent parfaitement identifier les fauteurs de trouble et c'est ceux-là qu'il faut cibler. C'est ce qu'il faut faire en plus des actions de préparation et de sensibilisation en amont. Il faut que ce soit affirmé haut et ferme au niveau de la Ligue."