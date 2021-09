Gérald Baticle revient sur le nul face à l'OM

Suite au match nul face à l'OM mercredi soir, Gérald Baticle s'est déclaré satisfait de la prestation de son équipe.





À Angers, l'OM a produit sa moins bonne performance de la saison. Entre les nombreux changements et la belle prestation défensive Angevine, les Olympiens n'ont pas réussi à trouver la faille malgré deux grosses occasions (0-0).



De son côté, le SCO s'est hissé sur le podium de la Ligue 1 grâce à ce point, une situation et un match qui ont satisfait son entraineur, Gérald Baticle. "La clé numéro 1 pour nous était de rester dense et compact défensivement, puis, si possible éclater notre jeu. On l'a fait. Et même de mieux en mieux au fil du match. Après une première mi-temps timide, la seconde a été explosive et on a pu se créer des possibilités. Marseille a eu deux situations, des vrais moments chauds. De notre côté, nous avons eu des situations intéressantes, on a pu leur faire mal. Il nous a manqué la justesse et la détermination. Il y a encore des enseignements à tirer par rapport à un adversaire très fort. Il y a aussi des axes d'amélioration. On doit avoir une panoplie plus large dans notre palette offensive."