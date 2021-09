Le directeur de la communication de l'OM a réagi aux sanctions prononcées par la commission de discipline dans les colonnes de l'Équipe ce matin.





Hier, la commission de discipline de la LFP a prononcé des sanctions à titre conservatoire à l'encontre de l'OM et d'Angers, suite aux incidents ayant eu lieu après le coup de sifflet final au Stade Raymond Kopa. Pour le SCO, la tribune concernée par les incidents sera fermée face à Metz, alors que l'OM est interdit de déplacement à Lille, le 3 octobre prochain.



Suite à cette décision, Jacques Cardoze, le nouveau directeur de la communication de l'OM a réagi dans les colonnes de l'Équipe ce matin. "C'est une décision logique, au regard des événements. Au vu du caractère répétitif des incidents, on a besoin d'une réponse commune. Deux axes nous paraissent pertinents : l'individualisation des interdictions de stade, et la responsabilisation de l'organisateur du match, qui doit être sanctionné en priorité."