Loïc Perrin ne comprend pas Arsenal pour Saliba

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, William Saliba n'a jamais eu sa chance à Arsenal. Une décision que ne comprend pas l'ancien capitaine des Verts, Loïc Perrin.





Révélé sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne entre 2016 et 2018, William Saliba avait tapé dans l'oeil d'Arsenal qui l'avait recruté pour 29 millions d'euros, avant de le reprêter chez les Verts dans la foulée.



De retour chez les Gunners à la fin de l'exercice 2019-2020, l'international espoir avait disputé plusieurs matchs amicaux, puis plus rien. Jusqu'en janvier, il ne dispute pas la moindre minute en Premier League suite aux décisions de Mikel Arteta. Un peu étonnant si on se rappelle du niveau défensif d'Arsenal à l'époque. En octobre, le coach Espagnol déclare même : "Je suis exaspéré par la situation. On a essayé de lui donner du temps de jeu récemment. J'avais expliqué qu'il avait besoin de cette saison de transition, quand on l'a acheté puis prêté dans la foulée à Saint-Étienne. Cela n'a pas fonctionné, pour diverses raisons. Il doit surmonter ça."



En janvier, il est prêté à Nice et réalise une très belle deuxième moitié de saison. De nouveau prêté à l'OM cette année, Saliba enchaine les bonnes performances au point que son ancien capitaine, Loïc Perrin s'étonne qu'Arsenal ne l'ait jamais fait jouer. : "Je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu l'essayer au moins une fois, nous confie Loïc Perrin qui l'a vu naître à ses côtés dans la défense des Verts. Quand tu l'observes depuis ses débuts à Saint-Étienne... Il est flegmatique, froid, lucide. Dans les un contre un, il a des appuis extraordinaires et s'en sort toujours. En plus, c'est un super gamin dans un groupe. À Nice, après de longs mois sans jouer, il est bon tout de suite alors que Nice était dans une mauvaise passe. Et à Marseille, dans une atmosphère de fou, même chose. Il ne s'enflamme jamais. Il aurait pu apporter à Arsenal."