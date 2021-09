Le RC Lens demande à ses supporters de ne pas se déplacer à Marseille

Suite aux nombreux incidents qui entachent le début du championnat, le club Lensois a demandé à ses supporters de ne pas effectuer le déplacement à Marseille.





Ce début d'exercice est marqué par une recrudescence des violences entre supporters. Chaque journée, des incidents ont lieu et le climat actuel n'incitent pas à l'optimisme.



En ce sens, La Provence nous apprend que le RC Lens a demandé à ses supporters de ne pas effectuer le déplacement à Marseille ce dimanche, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas garanties. Dans un mail envoyé à ses groupes de supporters, la direction Lensoise explique que : "Suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties."



Le club Sang et Or, qui a, lui aussi, connu des incidents lors du derby face à Lille, ne veut sans doute pas prendre de risques. De leur côté, les préfectures de police de Marseille et des Bouches-du-Rhône n'ont pas souhaité réagir.