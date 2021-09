La LFP sanctionne l'OM et Angers à titre conservatoire

Hier, la commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction, mais a tout de même sanctionné les deux clubs à titre conservatoire.





Hier, la commission de discipline de la LFP s'est réunie et devait étudier, entre autres, les incidents ayant eu lieu sur la pelouse d'Angers mercredi soir. Si l'instance n'a pas rendu de jugement définitif et a placé le dossier en instruction, elle a tout de même décidé de sanctionner les deux clubs à titre conservatoire.



Ainsi, la tribune Courbertin du Stade Raymond Kopa sera fermée pour la rencontre Angers-Metz du 3 octobre et le parcage visiteur destiné aux supporters marseillais lors des déplacements sera, lui aussi, fermé. Cela concerne le match entre Lille et l'OM, également le 3 octobre.



La décision finale sera rendue le 6 octobre.