Daniel Riolo milite pour l'interdiction des déplacements

Pour mettre fin aux violences entre supporters, le journaliste prône l'interdiction pure et simple des déplacements pour les supporters.





Une commission de la LFP va se réunir exceptionnellement ce soir (contre le mercredi habituellement) pour étudier les incidents ayant eu lieu hier soir entre supporters Angevins et Marseillais sur la pelouse du Stade Raymond Kopa.



Invité à réagir sur le sujet dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a expliqué qu'il serait mieux, selon lui, d'interdire les déplacements pour les supporters. "On est dans un climat de violence extrême. On est le pays en Europe où il y a le plus de violence, ça se confirme. Il ne faut plus tergiverser, on arrête les déplacements et les commissions qui vont essayer de savoir si c'est bien ou pas. J'interdis les déplacements, stop, il y a trop d'incidents. Je regarde les images à Angers, mais c'est hallucinant, on dit stop et puis c'est tout. La police a autre chose à faire que de, sans arrêt, s'occuper des supporters. Les déplacements, ce n'est pas aussi important que ça ! Si le président de la Ligue revient de vacances, il pourra se pencher sur le dossier."