Une réaction politique face aux violences dans les stades ?

Devant le nombre grandissant d'incidents dans les stades, Jean-Michel Blanquer a promis des sanctions.





Alors que les instances et les politiques ont préféré fermer les yeux durant de nombreuses années, la multiplication des incidents dans les stades de football français force les décideurs à s'occuper du problème. Ou pour l'instant, à arrêter de l'ignorer.



Sur LCI, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'est exprimé sur ces violences. "C'est évidemment totalement inacceptable. Avec Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), nous allons probablement prendre des mesures quand il s'agit notamment d'événements qui se passent en dehors des stades. Certains clubs ont réussi dans le passé à en finir avec ce hooliganisme qui est insupportable. Nous aurons de nouveau des discussions avec la Ligue et la Fédération sur ce qui est envisagé en la matière. Ils ont déjà réagi sur deux événements qui sont allés beaucoup trop loin ces derniers temps. Des sanctions ont été prises et nous allons demander quelles sont les nouvelles mesures envisagées pour mettre fin à cela. Mais il y a des gens qui doivent se voir interdire de stade dans le futur à partir du moment où ils ont eu ce type de comportements."



Ces sanctions seront-elles, pour une fois, à la hauteur ?