Harit frustré après le nul à Angers

Avec ce nul à Angers hier soir, l'OM a mis fin à sa série de trois victoires consécutives en Ligue 1. Amine Harit s'est dit frustré du résultat, mais confiant pour la suite de la saison.





Beaucoup s'accordent à dire que l'OM a réalisé l'un de ses moins bons matchs de la saison hier soir à Angers (0-0). Avec un gros turnover, les Marseillais ne sont pas parvenus à être aussi dangereux que d'habitude, mais ils auraient tout de même pu repartir avec la victoire en étant plus réalistes. Un sentiment partagé par Amine Harit après le match : "Je suis un peu frustré. Je pense qu'il y avait la possibilité de prendre les trois points ce soir même si on est tombé sur une équipe d'Angers qui a très bien défendu. On va dire que c'est quand même un point de pris."



Malgré tout, l'international Marocain reste confiant pour la suite de la saison au vu de la qualité présente dans l'effectif. "L'équipe est bien. Il y a énormément de rotations avec beaucoup de joueurs de qualité donc on peut prétendre à jouer tous les trois jours. Je pense qu'on sera prêt pour dimanche, avec une équipe fraîche. À la maison, j'espère qu'on va prendre les trois points."