Après la rencontre, Valentin Rongier est revenu sur la prestation de l'équipe. Un match difficile, mais dont il faut tirer du positif estime l'ancien Nantais.





L'OM nous avait habitués à mieux ces derniers temps, mais hier soir à Angers, les Olympiens n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place, se heurtant à la solidité défensive des Angevins et au bloc bas mis en place par Gerald Baticle.



Malgré plusieurs occasions franches, les hommes de Jorge Sampaoli sont repartis avec le point du nul (0-0), mitigé entre la déception et la satisfaction de ne pas avoir perdu. C'est ce qu'exprimait Valentin Rongier à la fin du match. "Ce n'était pas notre plus beau match, ça on le sait, mais il faut garder cette dynamique. Nous n'avons pas perdu, c'est important de le souligner. Ce soir Angers nous a posé beaucoup de problèmes, nous n'avons pas réussi à développer notre jeu comme d'habitude, mais il y a tout de même des choses positives parce que ça aurait pu tourner en notre faveur. On va continuer à bosser pour enchainer."