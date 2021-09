Titulaire pour la première fois de la saison, Jordan Amavi a été en difficulté hier soir à Angers.





Suite aux nombreux changements effectués par Jorge Sampaoli, certains joueurs ont eu l'occasion de jouer leurs premières minutes de la saison, comme ce fût le cas pour Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Si l'international Croate a plutôt répondu présent, le latéral gauche a eu plus de mal. Souvent dépassé par son adversaire direct, il a aussi connu plusieurs problèmes au niveau du marquage et a subi la loi de Jimmy Cabot durant près d'une heure. Visiblement conscient des difficultés de l'équipe côté gauche, le coach Argentin a remplacé Amavi avant l'heure de jeu.



Après le match, l'ancien Niçois s'est exprimé sur son retour pour la chaine du club : "C'était très compliqué. C'était mes premières minutes depuis un long moment et comme je l'ai dit, nous sommes tombés sur une très bonne équipe. Il va falloir continuer à bosser et faire mieux la prochaine fois."