Le match nul à Angers a mis fin à une série de 3 victoires de rang. Boubacar Kamara a vécu ce nul comme un coup d'arrêt dans la dynamique actuelle.





Dans un match beaucoup moins abouti que d'habitude, mais avec tout de même plusieurs opportunités pour aller chercher la victoire, l'OM a dû se contenter du nul à Angers (0-0) hier soir. Les Olympiens conservent leur 2e place de Ligue, mais perdent deux points sur Lyon et Monaco, tous deux vainqueurs hier soir.



Au micro de Prime Video à la fin du match, Boubacar Kamara a estimé que ce résultat constituait un coup d'arrêt au bon début de l'équipe. "C'est un coup d'arrêt, on était sur une bonne lancée sur ce début de saison. Sur cette rencontre, on a deux belles occasions. On va devoir se concentrer pour pouvoir gagner dimanche."