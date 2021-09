Hier soir sur la pelouse d'Angers, l'OM a dû se contenter du nul. Un point qui satisfait tout de même Jorge Sampaoli.





Parfois, il faut savoir ne pas perdre. Même si la déception est beaucoup moins grande qu'à Moscou comparé au scénario du match, l'OM a eu les occasions pour repartir avec les trois points d'Angers hier soir. Mais avec une équipe largement remaniée, les Olympiens ont tout de même fait preuve de solidité face au néo 3e de Ligue 1.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli a estimé qu'il y avait la place pour s'imposer, mais que ramener un point n'était pas forcément négatif. "On a fait beaucoup d'efforts face à une équipe qui a bien défendu en bloc bas et a fermé le jeu. C'est Angers qui nous a compliqué la tâche. Ils ont bien défendu et on n'a pas eu le volume que l'on souhaitait et que l'on a eu lors des derniers matches. Nous sommes une équipe jeune. On doit continuer à attaquer et se procurer le maximum d'occasions. On vit par rapport à ça. On a été en difficulté pendant quinze minutes par rapport à nos erreurs. Même si on n'a pas gagné, je suis satisfait de ce point-là. On s'en contentera."