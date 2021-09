Sampaoli ne se cache pas derrière le turnover

Freiné sur la pelouse d'Angers hier soir (0-0), l'OM a mis fin à sa série de 3 victoires consécutives en Ligue 1.





Au moment du coup d'envoi sur la pelouse d'Angers hier soir, Jorge Sampaoli proposait un 11 de départ avec sept changements par rapport au match face à Rennes dimanche. Un manque d'automatismes que l'on a vite ressentis entre les joueurs. Pour autant, le coach Argentin n'a pas voulu se cacher derrière ce gros turnover pour expliquer ce 0-0. "Ce résultat n'est pas dû au fait d'avoir changé presque complètement l'équipe. On a eu trois, voire quatre chances de marquer et donc de gagner ce match. Mais on n'a pas eu la réussite. On est tombé sur une équipe bien regroupée, qui a joué derrière et est venue pour défendre, même si elle était chez elle. À partir de là, ça a été un peu plus difficile pour nous. On a changé parce qu'il le fallait. Il faut qu'on s'habitue, car on va souvent jouer tous les trois jours. La rotation va se faire automatiquement."