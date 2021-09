Violents incidents entre Marseillais et Angevins au coup de sifflet final

Dès le coup de sifflet final, des violences ont éclaté entre supporters Marseillais et Angevins.





Décidément, ce début de saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices en termes de violences dans les stades. Après les graves incidents survenus à Nice fin aout, durant le derby Lens-Lille ou encore hier entre Montpellier et Bordeaux, la fin du match entre Angers et l'OM nous a encore offert un triste spectacle.



Dans la tribune Coubertin où se côtoyaient les supporters des deux équipes, simplement séparés par des barrières, des jets de projectiles ont volé des deux cotés. La Provence rapporte que certains supporters Marseilais ont même quitté le parcage pour en découdre directement avec le kop Angevin, utilisant des hampes de drapeaux comme armes. Les forces de l'ordre ont fini par arrêter ces affrontements au bout de 10 minutes.



Une nouvelle scène désastreuse pour l'image du football Français. Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, parlait de responsabilité collective. "On n'a pas à aller voir les joueurs. Je ressens une grande tristesse face à la stupidité de ceux qui peuvent commettre de tels actes. Ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas un stade, pas une équipe, c'est une responsabilité collective, on voit bien que ça commence à faire tache d'huile. Tout le monde doit être responsable face à ça. On sent qu'il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine avec des doigts d'honneur et des pétards envoyés vers les Marseillais qui ont répondu. Je ne veux accuser personne."