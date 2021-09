Comme annoncé il y a quelques jours, Bamba devrait recevoir une revalorisation salariale.





Dans la semaine, les représentants de Bamba Dieng ont rencontré la direction Olympienne en vue d'une revalorisation salariale de leur poulain. Le Sénégalais, qui avait prolongé récemment pour trois saisons, se montre un peu plus gourmand désormais. En effet, selon Florent Germain, correspondant pour RMC à Marseille, Dieng espérerait une très grosse revalorisation. "Bamba Dieng fait de belles choses à Marseille en ce moment. Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros. Il a récemment prolongé son contrat de trois ans. Avec 4 000 euros la première saison, 5 000 la deuxième, 6 000 la troisième. S'il fait fois dix sur son salaire actuel, il serait bien content. Il y a des négociations avec l'OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l'équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n'ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l'OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique'. Pour l'instant, son salaire n'est pas à la hauteur. Mais il fait le taff, et le reste viendra après."



Auteur de 3 buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1, Bamba est actuellement l'un des joueurs les plus rentables du championnat.