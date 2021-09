Caleta-Car et Amavi titulaires à Angers ?

Duje Caleta-Car et Jordan Amavi devraient jouer leurs premières minutes sous le maillot Olympien cette saison, lors du déplacement à Angers ce soir à 21h.





Jorge Sampaoli a annoncé qu'il allait faire tourner ce soir à Angers et visiblement il va tenir parole. Lui qui expliquait encore en conférence de presse l'importance de la rotation pour maintenir les joueurs à 100% aurait décidé de faire du changement et non des moindres.



Selon Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, le coach Argentin pourrait lancer Duje Caleta-Car et Jordan Amavi dès le coup d'envoi pour reposer William Saliba et Luan Peres, ses deux joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Si c'est le cas, l'international Croate et le Français disputeraient leurs premières minutes de la saison. Il va falloir rapidement trouver les automatismes.