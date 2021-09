OM - Lens sera arbitré par Mikaël Lesage

Dimanche soir à 21h, l'OM recevra le RC Lens. Mikaël Lesage sera au sifflet.





En déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers ce soir à 21h, l'OM enchainera dès dimanche avec la réception de Lens, 3e du championnat. La Ligue a déjà nommé les arbitres pour la prochaine journée et La Provence nous apprend que c'est Mikaël Lesage qui sera au sifflet pour cette rencontre. Il sera assisté d'Aurélien Berthomieu et Huseyin Ocak. Le quatrième arbitre sera Gaël Angoula, sous le feu des critiques après ses nombreuses erreurs grossières durant le Caen - Dijon d'hier. Jérôme Brisard et Benjamin Lepaysant seront chargés de la VAR.