Six mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction de stade pour l'agresseur de Payet

Le supporter Niçois, auteur de l'agression sur Dimitri Payet, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nice.





Le 8 septembre dernier, la LFP rendait son verdict sur les incidents ayant entaché la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM fin aout en infligeant 3 matchs à huis clos et un retrait de deux points (dont un avec sursis) au club Niçois et exigeait que la rencontre soit rejouée. Aujourd'hui, c'est la justice qui s'est prononcée sur le "supporter" Niçois, "Tony C" qui avait pénétré sur la pelouse et agressé Dimitri Payet. Ce dernier était jugé cet après-midi.



Selon les informations de Nice-Matin, le jeune homme de 29 ans a écopé de six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nice, ainsi que d'une interdiction de stade pendant 5 ans. Le Réunionnais, la LFP et l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s'étaient portés parties civiles dans cette affaire.