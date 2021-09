Elie Baup voit une différence avec le système Bielsa

L'ancien coach de l'OM a estimé, dans les colonnes de l'Equipe, que les hommes de Sampaoli étaient capables de maintenir ces efforts durant toute la saison.





C'est la plus grande crainte des supporters marseillais. Les joueurs vont-ils tenir le rythme imposé par le système énergivore de Jorge Sampaoli ? Le coach Argentin a expliqué que la rotation serait l'une des clés pour y arriver.



Interviewé dans les colonnes de l'Équipe, Élie Baup a décrypté la tactique de l'ancien sélectionneur et estime qu'elle demande un peu moins d'énergie que celle mise en place par Marcelo Bielsa à l'époque, à qui Sampaoli est souvent comparé. "C'est la vraie question. On n'en parle pas assez, mais les cinq changements peuvent permettre de réguler cette dépense physique. Car, malgré tout, je trouve qu'il y a moins de courses dans le vide à haute intensité qu'avec Bielsa. Avec Sampaoli, c'est plus contrôlé, je pense que ça peut tenir."



Également interrogé sur la situation de Steve Mandanda, l'ancien coach de l'OM répond : "Comme j'aime bien Steve, ça me parait un peu brutal. Tu attends toujours de ce genre de joueurs qu'ils passent la main tout seul, sans y être forcés. Les histoires de numéros un bis, ça n'a jamais montré que ça fonctionnait. C'est difficile de juger Pau Lopez sur trois matches, il faudra le voir sous la pression."