La concurrence au poste de gardien de but à l'Olympique de Marseille fait beaucoup parler. Certains estiment qu'une hiérarchie claire doit être établie alors que d'autres pensent que ce poste, comme les autres, doit aussi être soumis à la concurrence. C'est le cas de Daniel Riolo, qui expliquait dans l'After Foot de RMC, qu'il n'y avait pas matière à crier au scandale de voir Steve Mandanda sur le banc. : "C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, où ça s'est souvent mal passé. Mais c'est comme ça, dorénavant comme à d'autres postes la concurrence entre gardiens, il faut s'habituer. Il faut arrêter d'aller chercher la petite bête dans ce dossier là, c'est quelque chose qui est nouveau, mais il n'y a pas de quoi faire un débat. Même si Mandanda est une légende du club, et qu'il faut le respecter, avec la façon dont est structuré le vestiaire avec des jeunes nouveaux, il n'aura pas énormément d'appuis. En plus Sampaoli s'est imposé comme total patron du vestiaire, je pense que Mandanda s'il n'est plus titulaire il fera la gueule sur le banc, mais c'est un choix du coach comme un autre."