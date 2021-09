Angers - OM : compos probables, chaîne et horaire du match

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, l'OM se déplace à Angers, ce soir à 21h. La rencontre est à suivre sur Prime Video. Voici les compos probables des deux équipes.





Actuel 2e du championnat et dauphin du PSG, l'OM tentera de poursuivre sa série d'invincibilité ce soir à Angers, à partir de 21h. Après une nouvelle prestation très aboutie face à Rennes dimanche (0-2), les Olympiens peuvent enchainer et pourquoi pas, accroitre leur avance sur leurs concurrents au podium.



Mais attention, les Angevins réalisent un très bon début de saison et occupe même la 4e place du championnat, bien qu'ils restent sur un cinglant 4-1 ce week-end contre Nantes. Pour ce déplacement, Jorge Sampaoli sera privé de Dimitri Payet, encore touché à la cuisse et avait annoncé vouloir faire souffler certains joueurs.





Les compositions d'équipes probables



La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Luan Peres - Kamara, Gueye, Lirola, Rongier, Gerson, Harit - Dieng



La compo probable d'Angers : Bernardoni - Traoré, Thomas, Manceau - Cabot, Mendy, Mangani, Doumbia - Cho, Fulgini, Boufal





Angers - OM, c'est sur quelle chaîne ?



La rencontre sera à suivre à partir de 21h sur Prime Vidéo.