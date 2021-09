Arrivé cet été d'Arsenal sous forme de prêt, William Saliba est l'un des hommes forts de Jorge Sampaoli en ce début de saison, qui n'a pas tari d'éloges sur son défenseur.





Recruté par Arsenal contre 29 millions d'euros en provenance de l'AS Saint-Étienne à l'été 2019, William Saliba n'a pas eu sa chance chez les Gunners, mais il a continué à faire le bonheur des clubs Français. Prêté à Nice la saison dernière, l'international espoir a réalisé une très belle saison aux côtés de Jean-Clair Todibo.



Des prestations qui ont attisé la volonté de Jorge Sampaoli de l'avoir dans son effectif. Après un mois et demi de compétition, Saliba est le joueur le plus utilisé par l'Argentin. En conférence de presse, le coach de l'OM n'a pas tari d'éloges pour son jeune défenseur : "C'est un joueur top à son poste. On a eu la chance de le faire venir en prêt, ça n'a pas été simple. Il est bon au marquage, mais il a aussi une belle relance. C'est un futur grand du football français. Il s'est bien adapté à la défense à trois, et ses performances sont aussi liées à l'équipe qui aime bien repartir de derrière."