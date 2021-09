Angers - OM : Dimitri Payet ne fera pas le déplacement !

En déplacement à Angers pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, l'OM ne pourra pas compter sur Dimitri Payet, qui n'est pas du voyage.





Absent à Monaco et resté sur le banc à Moscou, Dimitri Payet était revenu dans le 11 de départ ce dimanche face à Rennes. Auteur d'une prestation aboutie, on s'attendait logiquement à voir le Réunionnais débuter ce soir à Angers. Mais finalement, le n°10 marseillais ne fera même pas le déplacement puisqu'il ne figure même pas dans le groupe, dû très probablement à une rechute au niveau de l'ischio-jambier.



Le groupe marseillais :



Gardiens : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu



Défenseurs : Amavi, Balerdi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba



Milieux : Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit, Ben Seghir, Targhalline



Attaquants : Dieng, Luis Henrique, De La Fuente, Under