Un ancien coach de l'OM pas convaincu par Pau Lopez

Sur RMC, Rolland Courbis a expliqué qu'il n'avait pas été vraiment convaincu par les trois premiers matchs de Pau Lopez.





Recruté cet été en provenance de la Roma, Pau Lopez avait pour mission de concurrence Steve Mandanda. Titularisé lors des trois derniers matchs par Jorge Sampaoli (à Monaco, à Moscou et contre Rennes dimanche) le gardien Espagnol n'a pas eu beaucoup de travail, même si on pourrait lui reprocher de ne pas avoir été décisif (loin de là) sur le but Moscovite en Ligue Europa.



Une analyse partagée par Rolland Courbis sur RMC Sport, qui estime que Lopez n'a pas gagné sa place : "Je pense que pour le moment Pau Lopez est très difficile à juger. Mais je pense que comme Donnarumma face à Lyon, Lopez est coupable sur le but du Lokomotiv Moscou. Après ça peut arriver à un gardien d'encaisser un but qu'il n'aurait pas dû prendre. Ce serait dommage avec ce que l'on voit dans cette équipe, de se planquer sur le bon choix et sur la bonne gestion du gardien de but. Avec la coupure internationale, Mandanda peut perdre sa place de troisième gardien, et il y a un calendrier avec le PSG et Nice, il ne faudra donc pas se tromper de gardien. Mais Pau Lopez ne nous amène pas à dire qu'il a gagné sa place lors de ses trois premiers matchs."



L'ancien Romain devrait être de nouveau titulaire ce soir à Angers.