Jorge Sampaoli refuse la comparaison avec Bielsa

En conférence de presse, le coach de l'OM a estimé qu'il était beaucoup trop tôt pour être comparé à l'OM de Marcelo Bielsa.





En signant à l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli savait qu'il marchait dans les pas de l'un de ses compatriotes. Un entraineur qui n'avait pas laissé insensibles les supporters Marseillais et le monde du foot en France.



Alors, avec une philosophie bien à lui, des principes de jeu tournés vers l'offensive, une énorme débauche d'énergie et surtout des résultats qui suivent, la comparaison avec El Loco vient naturellement. Interrogé sur les similitudes de son équipe avec celle de Marcelo Bielsa, Sampaoli a préféré botter en touche : "Pour moi, c'est une comparaison exagérée. On débute à peine la saison, on ne sait pas ce qu'il va se passer pendant les prochaines semaines, avec un calendrier très chargé. Il y aura forcément des obstacles pour nous. L'OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l'évolution de l'équipe, s'il n'y a pas d'évolution, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra aussi voir comment cette équipe gérera les crises, car il y en aura, et là, on verra alors ce qu'elle a dans le ventre."



Pourtant, il est le premier à se décrire comme un entraineur très exigeant. "L'exigence qu'on a, demande d'avoir tout le monde à 100%. Le calendrier chargé va nous obliger à faire des rotations. On doit performer à chaque match et tout le monde doit être à 100%. Je suis exigeant comme coach. Je n'imagine pas diriger une équipe qui jauge son intensité et sa passion"