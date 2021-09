Milik encore absent contre Angers, retour espéré face à Lens

Jorge Sampaoli a confirmé le forfait d'Arek Milik et espère l'avoir dans le groupe pour la réception de Lens, dimanche.





Blessé au genou depuis la fin de saison dernière, Arek Milik se rapprochait d'un retour, mais Jorge Sampaoli a annoncé en conférence de presse d'avant-match que l'attaquant Polonais ne serait pas du déplacement à Angers demain. Le coach Argentin a fait part de son désir de l'avoir dans le groupe pour la réception de Lens dimanche, mais cela va dépendre de son état de santé. "Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour, mais qu'à court terme, il y avait encore un risque en le faisant jouer. On pensait qu'il jouerait demain, mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra revenir dimanche contre Lens. Je ne sais pas s'il pourra avoir quelques minutes. On a cet espoir, mais ça dépendra beaucoup de sa santé."



Konrad De La Fuente, présent aussi en conférence de presse, avait également émis le souhait de voir revenir Milik rapidement : "Milik est très bon finisseur, il va beaucoup nous aider à gagner des matches, on attend tous ça."