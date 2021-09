En conférence de presse, Jorge Sampaoli est revenu sur la situation des gardiens de but à l'OM.





La concurrence entre Steve Mandanda, sur le banc depuis 3 matchs et Pau Lopez fait débat depuis quelques semaines. Jorge Sampaoli a, de son côté, décidé d'instaurer une concurrence entre les deux, bien que l'international Français soit perçu comme une véritable légende à Marseille. En conférence de presse, il est revenu sur son choix : "Comme coach, on doit voir tous les besoins et prendre une décision. Ce n'est pas une décision habituelle de laisser Mandanda sur le banc, mais elle a aussi permis à Pau Lopez de se faire connaître. Je suis persuadé que Mandanda se battra pour sa place et que le meilleur sera le numéro 1."



Selon toute vraisemblance, Pau Lopez devrait de nouveau être titulaire demain soir à Angers.